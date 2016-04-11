مباحثات أوروبية إيرانية مكثفة في طهران يوم السبت

يجري سبعة من أعضاء المفوضية الأوروبية مباحثات مكثفة مع المسؤولين في حكومة الرئيس روحاني يوم السبت المقبل في طهران. ووصفت مصادر في بروكسل الزيارة بـ"التاريخية" بالنظر إلى عدد أعضاء المفوضية الذين يشاركون في المباحثات متعددة المجالات.

وأوضح مصدر مطلع إلى "العربية" بأن المباحثات ستشمل مجالات اقتصادية وصناعية عدة تهدف الى تطبيع العلاقات بالكامل مع إيران، إضافة الى الأزمات التي تهدد استقرار المنطقة. وتترأس الوفد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني ويضم أعضاء المفوضية المسؤولين عن "السوق الداخلية والصناعة، النقل، الطاقة والمناخ، الأبحاث العلمية، التعليم والثقافة والرياضة، المساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات، البيئة والشؤون البحرية والصيد البحري".

كما يسعى الجانبان الى افتتاح بعثة تمثل الاتحاد الأوروبي في طهران. وأوضح المصدر نفسه بأن "موعد افتتاح البعثة قد يتطلب بعض الوقت".

وتعد الزيارة نتيجة مقياس التقدم الذي أحرزته العلاقات الأوروبية الإيرانية منذ إبرام الاتفاق النووي في فيينا في منتصف شهر يوليو 2015. وستقدم موغريني تقريرا حول نتائج المباحثات في طهران الى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 18 نيسان/إبريل الجاري في لوكسمبورغ.

وعملت "العربية" أن نائبة الرئيس الممثلة السامية فيدريكا موغريني ستزور السعودية في غضون الأسابيع المقبلة، قبل شهر رمضان المبارك.