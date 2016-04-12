أرفع زيارة أوروبية إلى إيران منذ الاتفاق النووي

وصل رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، الثلاثاء، إلى طهران في زيارة رسمية تستمر يومين، هي الأولى لمسؤول أوروبي بهذا المستوى.

ويرافق رينزي وفد كبير يضم 250 شخصا من رجال أعمال وسياسيين، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وسيلتقي حتى الأربعاء عددا من القادة الإيرانيين بينهم الرئيس حسن روحاني.

وتأتي زيارة رينزي بعد تلك التي قام بها الرئيس الإيراني إلى روما في نهاية يناير الماضي.

وكانت هذه الزيارة الأولى لروحاني إلى بلد في الاتحاد الأوروبي منذ إبرام الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني مع القوى الكبرى في يوليو 2015، الذي تلاه في منتصف يناير رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ حوالي 10 سنوات. وزار روحاني بعد ذلك باريس.

وقبل فرض العقوبات، كانت إيطاليا الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لإيران، وهي تأمل في استعادة هذه المكانة.

وكانت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين تبلغ 7 مليارات يورو قبل فرض العقوبات، لكنها تراجعت إلى 1.6 مليار يورو منذ ذلك الحين.