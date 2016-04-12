دي ميستورا في طهران تحضيراً لـ "جنيف 3"

وصل الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الثلاثاء إلى طهران، عشية استئناف مفاوضات جنيف بين ممثلين للحكومة السورية والمعارضة، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية.

ويزور دي ميستورا ايران بعدما اختتم محادثاته في دمشق بلقاء وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم.

وأفادت معلومات صادرة عن وكالة "سانا" التابعة للنظام، أن المعلم أبلغ دي ميستورا أن الحكومة السورية جاهزة للانضمام إلى مفاوضات جنيف، ومؤكداً الالتزام بحوار سوري بقيادة سوريا ومن دون شروط مسبقة.

واشار المعلم إلى أن ممثلي الحكومة سيصلوا إلى جنيف الجمعة، أي بعد يومين من موعد بدء المفاوضات، رابطاً تأخرهم بالانتخابات التشريعية التي يجريها النظام غداً.

وقال دي ميستورا إن الجولة المقبلة من محادثات جنيف ستكون بالغة الأهمية، لأنها ستركز على عملية الانتقال السياسي وعلى مبادئ الحكم الانتقالي والدستور.

وسيلتقي دي ميستورا نائب وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان الذي تلعب بلاده دورا أساسيا في سوريا، حيث تقدم إلى جانب روسيا دعما عسكريا لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقال الموفد الدولي الذي أشرف في مارس على جولة مفاوضات أولى استمرت 10 أيام ولم تسمح بتحقيق تقدم كبير "نأمل ونخطط لجعل (المفاوضات غير المباشرة) بناءة وواقعية".

والمطالبة برحيل الأسد "خط أحمر" يجب عدم تخطيه بنظر طهران.

ويدعم الحرس الثوري وهو جيش النخبة في إيران، النظام السوري من خلال إرسال "مستشارين عسكريين" موجودين أيضا في العراق إلى جانب القوات الحكومية.

ويقاتل "متطوعون" إيرانيون وعراقيون وأفغان وباكستانيون في هذين البلدين، كما يقاتل حزب الله اللبناني الشيعي في سوريا.

ويتزامن استئناف مفاوضات جنيف مع انتخابات تشريعية يجريها النظام الأربعاء في سوريا، وهي الثانية منذ بدء النزاع، يتنافس فيها أكثر من 11 ألف مرشح، بينهم خمسة من أعضاء الوفد الحكومي المفاوض، في وقت دعت المعارضة السورية إلى مقاطعتها واصفة إياها بأنها "غير شرعية".