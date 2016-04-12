مجموعة 7 تدعو إيران لوقف الانتهاكات والتدخل بشؤون الغير

دعت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك في ختام الاجتماعات بمدينة هيروشيما باليابان، الاثنين، إيران إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان والكف عن التدخل في الدول المنطقة.

أكد وزراء خارجية دول المجموعة 7 في البيان الختامي لمؤتمر هيروشيما أن أوضاع حقوق الإنسان في إيران "مثيرة للقلق".

وحضر في هذا المؤتمر وزراء خارجية كل من ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وكندا ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وفي القسم المرتبط بإيران في البيان الختامي رحب المشاركون في المؤتمر بالاتفاق النووي الموقع بين الدول الكبرى وإيران وأعلنوا دعمهم الكامل لتطبيقه وطلبوا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المراقبة الكاملة على تنفيذ هذا الاتفاق.

كما طالبت الدول المشاركة في هذا البيان من كل أعضاء منظمة الأمم المتحدة" الالتزام الكامل بما ينصه القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن إيران".

كما تمت مطالبة الدول الأعضاء في مجموعة 7 التطوع لمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بمهمتها في تطبيق الاتفاق النووي مع إيران.

وتطرقت الدول الصناعية السبع، إلى التجارب الصاروخية الإيرانية الأخيرة حيث جاء في البيان: " إن تطبيق الاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يفتح لها صفحة جديدة في علاقاتها مع العالم، لكننا نعبر عن أسفنا إزاء نية الطرف الإيراني استئناف تجاربه الصاروخية المغايرة للقرار رقم 2231".

ودعت الدول إيران في هذا البيان إلى السعي للسلم والسلام في المنطقة وفي سوريا واليمن والعراق، وطلب منها المشاركة في الجهود الرامية لمكافحة توسع الإرهاب والعنف".

وأشار البيان الختامي لقضية حقوق الإنسان في إيران وطالبت الأطراف المشاركة إيران بأن تعمل بالتزاماتها الدولية حول لزوم احترام حقوق الإنسان والذي يشمل احترام حق حرية التعبير وخاصة للعاملين في الإعلام واحترام حرية المذاهب والمعتقدات وإيقاف الإعدامات غير القانونية والمغايرة مع الالتزامات الدولية".