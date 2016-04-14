بالصور.. فيضانات تجتاح إيران وانهيار سد بالأهواز

اجتاحت الفيضانات والسيول عدة محافظات إيرانية، بينما انهارت أجزاء واسعة من سد "الدز" في شمال إقليم الأهواز، ما تسبب في غرق القرى والبلدات المحاذية لنهر الدز وأجزاء كبيرة من مدينة ذزفول، الواقعة على ضفة النهر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، أن 540 تضرروا نتيجة الفضيانات والسيول التي اجتاحت 9 محافظات إيرانية عقب هطول الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضين.

وأعلن نائب حاكم مدينة دزفول التابعة لمحافظة الأهواز، عبدالحسين بوركني، عن انهيار السد نتيجة هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات، ما أسفر عن حدوث خسائر مادية كبيرة ودخول المياه إلى عدد من المنازل.

وقال بور كني إن أجزاء واسعة من السد انهارت نتيجة لتدفق السيول بكميات كبيرة بعد هطول الأمطار الغزيرة على المدينة، مؤكداً أن "السيول لا تزال تحاصر الكثير من المنازل والمواطنين"، محذراً من وقوع كارثة في حال لم تتخذ السلطات إجراءات سريعة لإنقاذ المواطنين.

ووصف المسؤول الإيراني السيول التي تشهدها إيران حاليا خاصة محافظة الاهواز والمدن التابعة لها بأنها الأضخم من نوعها منذ العام 1969 وأتت على أكثر من أربع محافظات إيرانية.

من جهتها، أوصت السلطات بإخلاء المناطق المحاذية لنهري الدز وكارون بالأهواز بعدما وصلت الفيضانات منطقة الشوش شمال الإقليم، ومناطق أخرى بسبب انهيار السد، واحتمال حدوث فيضانات كبرى خلال الساعات القادمة.