وزير الدفاع الإيراني يشارك في مؤتمر أمني بروسيا

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن السفير الإيراني في روسيا قوله اليوم الجمعة إن وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، سيشارك في مؤتمر أمني في موسكو يومي 26 و27 نيسان/أبريل الحالي.

كما تحدثت السفارة الإيرانية عن إمكانية أن يبحث دهقان صفقات لشراء مقاتلات "سوخوي 300 اس. ام" ودبابات "تي 90" الروسية خلال زيارته لموسكو.

ونقلت إنترفاكس عن مسؤول في السفارة قوله: "بالتأكيد سيجتمع السيد دهقان مع نظيره الروسي سيرجي شويجو. سيبحثان عدة موضوعات ويمكن أيضا إثارة هذه المسألة. من الممكن جدا".

وفي سياق متصل، تسري أنباء قيام قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بزيارة حالياً إلى العاصمة الروسية للقاء قادة سياسيين وعسكريين، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس ضمنهم.