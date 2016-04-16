إيران: منظمة التعاون الإسلامي ستندم على مواقفها

هدد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية، عباس عراقجي، منظمة التعاون الإسلامي بأنها ستندم على مواقفها التي اتخذتها ضد إيران و"حزب الله".

عراقجي اعتبر أن المنظمة تعاني من ضعف بنيوي، وهي واقعة تحت تأثير عدد من الدول التي تقوم بتوجيهها نحو أهدافها الخاصة، على حد وصفه.

وقد أدان البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول "حزب الله" بتهم دعم الإرهاب وزعزعة استقرار الدول الأعضاء. كما دانت القمة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، فإن روحاني غادر القمة الإسلامية بسبب إدانة إيران و"حزب الله".

ورفض البيان الختامي التدخلات الإيرانية في دول المنطقة، وأعمال "حزب الله" الإرهابية في سوريا واليمن والبحرين والكويت.