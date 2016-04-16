أردوغان: على تركيا وإيران التعاون لمكافحة الإرهاب

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن على تركيا وجارتها إيران العمل معاً للمساعدة في مكافحة الإرهاب والطائفية اللذين تعاني منهما منطقتهما.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في أنقرة، قال أردوغان إن من مصلحة البلدين تقليل الخلافات في الرأي بينهما للحد الأدنى.

وتابع قائلاً: "يجب أن نعمل معاً لتخطي مشكلات الإرهاب والطائفية والأزمات الإنسانية المتعلقة بالصراعات التي تهز منطقتنا".

وكان روحاني قد التقى، مساء الجمعة، مع رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو. واتفق الجانبان، خلال الاجتماع، على تعزيز التعاون الاقتصادي مع منح الأولوية للتعاون في القطاع المصرفي، وفق بيان مجلس الوزراء.

وشارك الرئيس الإيراني في قمة منظمة التعاون الإسلامي في تركيا، لكنه لم يحضر الجلسة الختامية الجمعة، احتجاجاً على تنديد المنظمة بإيران في بيانها الختامي، واتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وفق ما أوردت وسائل الإعلام الإيرانية. ونددت القمة بـ"تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، وباستمرار دعمها للإرهاب".

يشار إلى أن أنقرة وطهران على خلاف بصورة خاصة حول سوريا، حيث تقدم إيران دعماً مالياً وعسكرياً لنظام بشار الأسد، فيما تدعم تركيا فصائل معارضة.