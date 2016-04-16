لاجئ إيراني لأستراليا حاول الانتحار.. فُحكم عليه بغرامة

حُكم على إيراني بدفع غرامة لمحاولته الانتحار في جزيرة نورو بالمحيط الهادئ حيث تدير أستراليا مخيما للاجئين مثيرا للجدل، وقد نددت منظمات غير حكومية بظروف العيش فيه.

وطالب الادعاء بسجن المهاجر لمدة شهر أو شهرين بحجة وجوب تبني موقف حازم لمنع الذين يقدمون على مثل هذه الخطوات من "الحصول على ما يريدونه" ولكن حُكم أخيرا على الرجل بدفع غرامة قدرها 200 دولار استرالي.

وقالت عضو مجلس الشيوخ الأسترالي ساره هانسون يونغ في تغريدة على "تويتر" الجمعة: "إنه أمر يثير الاشمئزاز. دانت حكومة نورو لاجئا بتهمة محاولة الانتحار بعد أن حاول وضع حد لحياته".

وكانت حكومة نورو أعلنت في بيان في 12 نيسان/أبريل أن الرجل، وهو أب لطفلة بعمر ثماني سنوات، أقر بما نُسب إليه.

وأصبح الانتحار جريمة في نورو بعدما حاول عدد من طالبي اللجوء الانتحار.