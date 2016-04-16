موغريني مطالبة بمناقشة دور إيران بزعزعة استقرار المنطقة

طالب 60 نائباً من البرلمان الأوروبي، منسقة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، بمناقشة دور إيران في زعزعة استقرار المنطقة وكذلك فتح ملف حقوق الإنسان مع السلطات الإيرانية لدى زيارتها لطهران، اليوم السبت.

ووفقا لإذاعة "زمانة" الهولندية الناطقة بالفارسية، فقد طالب النواب خلال رسالة لموغريني بأن تصطحب منسقة الاتحاد الأوروبي مع وفدها الرفيع، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، للتباحث مع طهران حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

وقالت ماريشته اسخاكه، مندوبة هولندا في البرلمان الأوروبي، التي قامت بإعداد الرسالة، إنه "بالإضافة إلى مناقشة المشتركة والثنائية، والقلق حول الهجرة وأزمة اللاجئين ومكافحة تهريب المخدرات، والتغيرات المناخية، والطاقة والتبادل الثقافي، فإن أهم موضوع يجب أن يطرحه على المسؤولين الإيرانيين هو ملف حقوق الإنسان في إيران".

وأضافت: "الازدياد غير المسبوق للإعدامات واعتقال المنتقدين والحجب والرقابة على وسائل الإعلام والإنترنت، مازالت تجعل إيران في عداد الدول غير الديمقراطية وغير الحرة، كما أن حقوق النساء والأقليات مبعث قلق لدينا أيضا".

وكانت اسخاكه قد سافرت إلى إيران ضمن وفد برلماني أوروبي في يونيو الماضي، حيث تعرضت لهجوم واسع من قبل وسائل الإعلام الإيرانية المحافظة، بسبب ما قال نواب متشددون إنها "ارتدت ملابس غير محتشمة"، لكن السبب الرئيسي كان "انتقادها سجل طهران السيئ في انتهاكات حقوق الإنسان"، حسب تصريحات مسؤولين في طهران في حينه.

وشددت هذه النائبة، وهي عضو في كتلة "تحالف الليبراليين والديمقراطيين" في البرلمان الأوروبي، على دور إيران السلبي في زعزعة استقرار الشرق الأوسط ودعم نظام الأسد في سوريا، وأضافت: "دور إيران في لبنان ودعم حزب الله ودور هذه الدولة في نزاع اليمن، من القضايا التي تناقش أيضا".