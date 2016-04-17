بالصور.. إيران تستعرض أسلحتها الروسية بعرض عسكري

كشفت إيران عن قسم من تجهيزات منظومة إس-300 الروسية المضادة للصواريخ، خلال عرض عسكري، الأحد، في جنوب طهران.

وتظهر الصور التي نشرتها وكالة ايسنا للأنباء خصوصا، أسطوانات الصواريخ ومنظومة الرادار، خلال عرض عسكري يقام بمناسبة "يوم الجيش في جمهورية إيران الإسلامية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جعفر انصاري قال الأسبوع الماضي، إن روسيا نفذت "الجزء الأول" من عقد تسليم إيران منظومة إس-300 المضادة للصواريخ.

وتوجه الولايات المتحدة وإسرائيل انتقادات إلى روسيا في شأن هذا العقد، لأن منظومة اس-300 تتيح لإيران تعزيز دفاعاتها المضادة للطيران لمواجهة أي هجوم محتمل على منشآتها النووية.

وكانت إيران وروسيا أبرمتا في 2007 عقدا لتسليم منظومات إس-300، لكن موسكو علقت الصفقة في 2010، التزاما بقرار مجلس الأمن ضد البرنامج النووي الإيراني.

وفي 2015، قبيل عقد الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، سمحت موسكو مجددا بتسليم منظومة إس-300.

وتجري الدولتان أيضا مناقشات لتسليم إيران طائرات روسية من نوع سوخوي 30، وهذا ما انتقدته واشنطن أيضا.

وقال الرئيس حسن روحاني خلال العرض إن "قوتنا العسكرية والسياسية والاقتصادية ليست موجهة ضد الدول المجاورة ودول العالم الإسلامي".