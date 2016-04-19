روسيا تكمل تسليم "إس-300" لإيران نهاية العام

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن سيرغي شيميزوف رئيس مجموعة روستك للتكنولوجيا المتطورة المملوكة للدولة قوله الثلاثاء إن روسيا ستكمل تسليم أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي إس-300 لإيران بنهاية العام الحالي.

وكشفت إيران عن قسم من تجهيزات منظومة إس-300 الروسية المضادة للصواريخ، خلال عرض عسكري، الأحد، في جنوب طهران.

وتظهر الصور التي نشرتها وكالة ايسنا للأنباء خصوصا، أسطوانات الصواريخ ومنظومة الرادار، خلال عرض عسكري يقام بمناسبة "يوم الجيش".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جعفر أنصاري قال الأسبوع الماضي، إن روسيا نفذت "الجزء الأول" من عقد تسليم إيران منظومة إس-300 المضادة للصواريخ.