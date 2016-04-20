أميركا.. إلزام إيران بدفع ملياري دولار لأقارب ضحايا

أيدت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، حكماً يقضي بتغريم إيران ملياري دولار تدفعهما لأقارب ضحايا قضوا على يد جماعات إرهابية ممولة من طهران.

وقضت المحكمة، الأربعاء، بإلزام إيران بدفع المبلغ لصالح أقارب ضحايا 241 من مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983، وهجمات أخرى متصلة بإيران.

وأعلنت القاضية روث بادر غنسبيرغ قرار المحكمة رفض جهود البنك المركزي الإيراني لدرء دفع تلك التعويضات.

واعترض البنك المركزي بأن الكونغرس تدخل بأعمال المحاكم الاتحادية حين أصدر قراراً بتحويل أصول البنك في الولايات المتحدة إلى عائلات أولئك الضحايا.