إحراز تقدم خلال لقاء كيري وظريف.. واجتماع آخر الجمعة

أعلن وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري، والإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إحراز تقدم خلال لقاء عقد بينهما الثلاثاء في الأمم المتحدة لبحث تطبيق الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، على أن يعقدا لقاء جديداً الجمعة.

وأجرى الوزيران محادثات استمرت ساعتين ونصف الساعة، بعدما اشتكت طهران الأسبوع الماضي من أن الولايات المتحدة لا تحترم تعهداتها وتمنعها من الاستفادة بشكل كامل من رفع قسم كبير من العقوبات الاقتصادية عنها.

وقال كيري: "بحثنا عدداً من المسائل وأحرزنا تقدماً"، مضيفاً: "سنعمل على التثبت من تطبيق الاتفاق وفق الأصول ومن حصول جميع الأطراف على المكاسب المنصوص عليها".

وأكد ظريف أن المحادثات تناولت ضرورة ضمان "استفادة إيران من المكاسب الملحوظة" في الاتفاق، مؤكداً: "سنواصل العمل على الموضوع، وسنلتقي مجدداً الجمعة".

وتقول إيران إنه رغم رفع العقوبات رسمياً عنها، تبقى المصارف والشركات الغربية مترددة في التعامل معها خشية أن تجد نفسها في مواجهة القضاء الأميركي، في ظل استمرار الولايات المتحدة في فرض بعض العقوبات عليها على ارتباط ببرنامج طهران للصواريخ الباليستية.

وأقر كيري بهذا الصدد مساء الاثنين بأن إيران لم تستعد في الوقت الحاضر سوى 3 مليارات دولار من أصولها المجمدة البالغة عشرات المليارات، منذ توقيعها الاتفاق التاريخي مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي في يوليو الماضي.