روسيا: قد نجري مناورات عسكرية مشتركة مع إيران

صرح النائب في مجلس الاتحاد الروسي، إيغور موروزوف، بعد اجتماع رئيسة المجلس، فالنتينا ماتفيينكو مع رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني،بأن روسيا وإيران قد تجريان مناورات مشتركة، كما نوقش موضوع تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين.

وأشار البرلماني إلى أن الحديث يدور عن جوانب أخرى للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مثل التعاون بين الأجهزة الخاصة وتبادل المعلومات والخبرات وإجراء عمليات مشتركة ضد الإرهاب الدولي والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات على اعتباره المصدر الرئيسي لتمويل الإرهابيين.

وأكد موروزوف أن إيران مستعدة لدعم روسيا في مكافحة الإرهاب في سوريا، حيث لم يتم القضاء على كافة بؤر الخطر الماثل أمام الأمن الدولي.