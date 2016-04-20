كيري وظريف يبحثان تطبيق الاتفاق النووي

بحث وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء، سبل ضمان تطبيق الاتفاق النووي التاريخي الذي وقعته إيران العام الماضي مع القوى الدولية بشكل كامل.

وقال كيري للصحافيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "اتفقنا على العمل معاً لضمان أن يطبق الاتفاق النووي بالطريقة التي تم التخطيط لها تماماً وأن تحصل كل الأطراف على المكاسب التي يفترض أن تحصل عليها بموجب الاتفاق".

كما ذكر: "سنجتمع مرة أخرى لتأكيد ما تحدثنا بشأنه اليوم" وأنه هو وظريف سيستأنفان المناقشات في نيويورك الجمعة على هامش مراسم توقيع اتفاق باريس للمناخ بالأمم المتحدة.

من جهته، قال ظريف إنهما بحثا سبل "ضمان حصولنا على الفوائد التي تستحقها إيران من تنفيذ الاتفاق"، مشيراً إلى أنه وكيري سيبحثان الجمعة سبل تحويل أفكارهما إلى أفعال.

ولم يذكر أي من الوزيرين أي تفاصيل بشأن الأفكار التي نوقشت.