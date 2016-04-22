مصادر روسية: إيران اختبرت سراً صاروخاً عابراً للقارات

كشفت وكالة الأنباء الروسية "انترفاكس"، نقلاً عن مصدر روسي مطلع، الخميس، أن التقارير التي كشفتها رادارات السيطرة الروسية، أكدت أن إيران اختبرت يوم الثلاثاء الماضي، صاروخاً باليستيا عابراً للقارات من نوع "سيمرغ" القادر على حمل رؤوس نووية".

وأوضح المصدر الروسي أن "محطتي الرادار هيذر وأرمافير الروسيتين، كشفتا عن " إطلاق صاروخ باليستي إيراني بنجاح من صحراء كوير وسط الهضبة الإيرانية" مشيراً إلى أن " القسم الأكبر من الصاروخ سقط جنوب إيران".

كما ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، أن إيران اختبرت الثلاثاء 19 أبريل، صاروخا باليستيا عابرا للقارات من صحراء كوير وسط الهضبة الإيرانية.

وأوضحت الصحيفة أن "خبراء روس يقومون حالياً بتحليل المعلومات لتحديد خصائص الصاروخ الذي تم إطلاقه".

وعلى غير العادة، لم تعلن السلطات الإيرانية أو وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري، أي معلومات بخصوص اختبارها لإطلاق الصاروخ.

وكانت إيران أطلقت في مارس الماضي عدة صواريخ باليستية من منصات مختلفة في أرجاء البلاد كجزء من تدريبات عسكرية، مما حدا بالولايات المتحدة إلى فرض عقوبات جديدة تستهدف برنامج الصواريخ في إيران ردا على آخر تلك الاختبارات.

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي الثلاثاء الماضي، إن "واشنطن لا يمكنها تأكيد إطلاق إيران لتجربة صاروخية جديدة"، لافتاً إلى أن بلاده تراقب قيام طهران بمثل تلك التجارب.

وتشير تقارير صحفية أجنبية، إلى أن الصاروخ الذي أطلقته إيران الثلاثاء الماضي كانت قد حصلت عليه من كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن "كوريا الشمالية باتت تزود إيران بالكثير من البيانات المتعلقة بإنتاج الصواريخ".