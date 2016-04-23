وزير إيراني: داعش يدبر مؤامرات ضد طهران

أعلن وزير إيراني، اليوم السبت، أن تنظيم داعش يدبر "مؤامرات" ضد إيران من معقله في مدينة الرقة السورية، وقام بعدة محاولات لإرسال "فرق إرهابية" إلى الجمهورية الإسلامية.

وقال وزير المخابرات محمود علوي في مقابلة مع محطة تلفزيون "الميادين" اللبنانية، إنه لولا محاربة إيران للإرهاب في سوريا والعراق لكانت ستضطر لفعل ذلك على أراضيها، مضيفا أن دورها المستمر في الأزمة السورية يعد مسألة أمن قومي.

ونقلت قناة "الميادين" عن علوي قوله إن الرقة في سوريا "هي واحدة من الأماكن التي تحاك بها الخطط والمؤامرات ضد إيران".

وأشارت إيران، التي تجاور العراق، مؤخرا إلى أنها أرسلت عناصر نظامية ومتطوعة من قواتها المسلحة لدعم الرئيس السوري بشار الأسد في صراعه مع مقاتلي المعارضة ومتشددي تنظيم داعش الذين يسعون للإطاحة به.

وتملك إيران جيشين، أحدهما نظامي يعمل كقوة للدفاع الوطني، والآخر هو قوات الحرس الثوري التي أنشئت عقب الثورة الإسلامية بهدف حماية البلاد من أعدائها في الداخل والخارج.

وتشارك عناصر من الجيشين على ما يبدو في القتال أو في تقديم المشورة في الحرب الدائرة في سوريا منذ خمس سنوات. وتقول تقارير إن قوات إيرانية تقاتل تنظيم داعش أيضا في العراق.