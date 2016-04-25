إيران ترفض "تدخل أميركا" بإرسال قوات لسوريا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، حسين جابري أنصاري، في معرض تعليقه على نبأ إرسال 250 خبيراً عسكرياً أميركياً إلى سوريا، إن "هذا التدخل سيؤدي إلى تفاقم الأزمة"، وذلك بالتزامن مع إعلان نائب قائد الجيش الإيراني اليوم الاثنين، عن "استمرار إرسال المزيد من القوات إلى سوريا حتى تنقضي الحاجة لذلك".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "أي تدخل أجنبي في سوريا بدون التنسيق مع الحكومة الشرعية إنما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، ولن يساعد في حل أزمة هذا البلد"، على حد قوله.

ووفقاً لوكالة "فارس"، قال أنصاري في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إنه "لا بد أن تتم الجهود الدولية والإقليمية بتنسيق تام مع الحكومة السورية، ضمن المسار الذي يمهد الأرضية للسيطرة على الأزمة الراهنة والتحرك نحو إنهائها، وأي إجراء خارج هذه القاعدة إنما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعقيدها"، على حد تعبيره.

من جهته، أعلن نائب قائد الجيش الإيراني العميد سيد عبدالرحيم موسوي، استعداده لإرسال المزيد من "المتطوعين" من القوات إلى سوريا، وقال إن "الجيش الإيراني أعلن استعداده للتدخل في سوريا منذ اندلاع الأزمة، وإنه مستمر بإرسال القوات لأجل غير مسمى".

وأضاف موسوي في مؤتمر صحافي أن "إرسال قوات من المتطوعين إلى سوريا تم بموافقة المرشد الأعلى، القائد العام للقوات المسلحة".

ميدانياً، أعلنت مواقع إيرانية عن مصرع المزيد من عناصر الحرس الثوري بمعارك ريف حلب الجنوبي، من بينهم الملازم افشين زورقي، وصادق عدالت اكبري، ومحمد حسين حمزة، إضافة إلى عدد من عناصر الميليشيات الأفغانية.

كما نشرت وكالات إيرانية تقارير مصورة عن تشييع 6 ضباط من قوات "القبعات الخضر" التابعة للجيش الإيراني والذين قتلوا الأسبوع الماضي بمعارك ريف حلب أيضاً.