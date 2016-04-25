خاتمي يدعو للمشاركة بقوة في جولة الإعادة من الانتخابات

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات لافتة للرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، دعا فيها الإيرانيين إلى الخروج بكثافة للتصويت في انتخابات الإعادة لمجلس الشورى الإيراني التي ستجري بعد أيام.

وطالب خاتمي أنصاره بتكرار ما وصفها بـ"الملحمة الشعبية"، في إشارة للانتصارات التي حققها الإصلاحيون والمعتدلون في الدورة الأولى من الانتخابات في فبراير الماضي.

ويتنافس في الدورة الثانية 136 مرشحاً في 68 دائرة لدخول مجلس الشورى.

وأكد معسكر ما يصطلح على تسميته بتحالف المعتدلين والإصلاحيين في إيران، أنه يحتاج إلى 40 مقعداً فقط في انتخابات الإعادة كي يؤمن أغلبية برلمانية في مجلس الشورى الذي سيدأ أعماله نهاية مايو المقبل.

من جهتها، لن تشهد العاصمة الإيرانية جولة إعادة للانتخابات، حيث حصد المعتدلون والإصلاحيون المقاعد الـ30 المخصصة لطهران.

كما يحظى معسكر المعتدلين والإصلاحيين بدعم وتأييد ليس فقط من خاتمي وإنما أيضاً من الرئيس الأسبق، هاشمي رفسنجاني، إضافة إلى الرئيس الحالي حسن روحاني.