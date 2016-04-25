بالفيديو.. مظاهرة لأصحاب البسطات في الأهواز

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديوهات لمظاهرة قام بها أصحاب البسطات والباعة المتجولون، وأغلبهم من الفئات الفقيرة في المجتمع العربي الأهوازي، في سوق "نادري" وسط مدينة الأهواز، مساء أول أمس السبت، احتجاجا على إزالة بسطاتهم من قبل عناصر البلدية مدعومة بقوات الشرطة الإيرانية.

وبحسب الفيديوهات المنشورة، طالب المتظاهرون بوقف مشروع الحكومة لطرد الباعة المتجولين وأصحاب البسطات من مركز المدينة ونقلهم لضواحيها.

وكان المجلس البلدي في الأهواز، أعلن الأربعاء الماضي، بأنه ابتداءً من يوم السبت سيتم نقل هؤلاء الباعة إلى حديقة "الربيع" في حي أخر أسفالت، واستمرار تواجدهم في وسط المدينة.

ووفقا للإحصائيات الحكومية، يعمل أكثر من 1000 شخص كبائع متجول في سوق "نادري" بوسط مدينة الأهواز وحده، وقد هددت الشرطة هؤلاء الباعة بأنها ستواجههم بقوة اذا ما التزموا بإخلاء السوق.

وطيلة السنوات الماضية لم تنجح كل مخططات البلدية لحلحلة هذا الموضوع وأدت في الغالب إلى مواجهات عنيفة بين الباعة والشرطة في مركز المدينة.

كان قائم مقام مدينة الأهواز، إسماعيل ارزاني بيرغاني، قال في تصريحات لوكالة "إرنا" الرسمية إن هؤلاء الباعة لجأوا الى هذا العمل "نظرا لظروفهم الاقتصادية التعيسة ونحن لا نريد أن نضغط عليهم، فلهذا نخطط لمشروع لتنظيمهم". لكن التقارير تشير إلى أن محاولات نقل الباعة إلى خارج المدينة أدت إلى عدة مواجهات بين الشرطة وقوات البلدية من جهة، وأصحاب البسطات من جهة أخرى.

من جهة أخرى، احتج أصحاب المحلات في شارع "نادري"، وأغلبهم من المهاجرين من غير العرب، على تواجد البسطات الكثيرة أمام محالهم ونظموا إضرابا لثلاثة أيام أمام مبنى حاكم الأهواز، وقد طالبوا بطرد هؤلاء الباعة الفقراء.

وشارك في المظاهرة الكثير من الباعة العرب الفقراء واطلقوا شعارات تندد بحرمانهم من الثروات الكثيرة على أرضهم كالغاز والنفط واحتجوا على منح الوظائف وفرص العمل في الإقليم للمهاجرين على حساب انتشار الفقر والبطالة والتهميش بين المواطنين العرب.