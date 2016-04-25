طهران تهدد بمقاضاة واشنطن بسبب "التعويضات"

هددت إيران الاثنين برفع قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة في حال نفذت قرارها اقتطاع ملياري دولار من أموالها المجمدة لاستخدامها في تعويض ضحايا هجمات تلقى مسؤوليتها على طهران.

وكانت طهران قالت الخميس إن قرار المحكمة العليا الأميركية باقتطاع ملياري دولار من أموالها المجمدة لتعويض ضحايا "الإرهاب" الأميركيين يعتبر بمثابة سرقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين "نحمل الإدارة الأميركية مسؤولية الحفاظ على الأموال الإيرانية، وفي حال نهبها فسنرفع قضية إلى محكمة العدل الدولية".

وجاءت تصريحات الوزير الإيراني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المقدوني الزائر نيكولاس بوبوسكي.

والأربعاء، قضت المحكمة الأميركية العليا بأن على إيران تسليم نحو ملياري دولار من أموالها المجمدة للناجين من هجمات تلقى مسؤوليتها على طهران ولعائلات ضحايا تلك الهجمات.

وبين الضحايا أقارب 241 جندياً أميركياً قتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.

ويتعلق القرار بأكثر من ألف أميركي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن ظريف قوله الاثنين باللغة الإنجليزية إنه في حال تطبيق هذا القرار فإنه سيكون بمثابة "استيلاء غير مشروع" على الأموال الإيرانية.

وأضاف "لقد أعلنا منذ البداية أن الحكومة الإيرانية لا تعترف بالقانون الأميركي الذي يطبق خارج أراضيها، ونعتبر قرار المحكمة الأميركية بالحجز على أموال إيرانية لاغياً وباطلاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي".

وجاء قرار المحكمة الأميركية في وقت تتزايد الآمال بتحسن العلاقات بين طهران وواشنطن عقب توقيع الاتفاق النووي العام الماضي بين إيران والقوى الكبرى.