إيران.. إصابات بالرصاص خلال الانتخابات التشريعية

أعلن نائب وزير الداخلية الإيراني حسين ذو الفقاري المكلف بالشؤون الأمنية إصابة أربعة أشخاص في إطلاق نار الجمعة جنوب إيران في أثناء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية، على ما نقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية إيسنا.

وصرح ذو الفقاري "بحسب العناصر الأولى للتحقيق أصيب أربعة أشخاص في إطلاق نار" في ممسني.

وأضاف أن إطلاق النار كان "صادراً عن أنصار المرشحين" عن المدينة، من دون توضيحات إضافية.

وتابع "أعيد فرض الأمن وقوى الأمن تبحث حالياً عن المسؤولين عن إطلاق النار".

ويتواجه مرشحان إصلاحي ومحافظ عن المدينة.

ودعي حوالي 17 مليون ناخب للاقتراع من أصل 55 مليوناً هم مجمل ناخبي إيران الذين شملتهم الدورة الأولى في 26 فبراير، لاختيار 68 نائباً من أصل 290 في مجلس الشورى، لم تحسم مقاعدهم في الدورة الأولى.

وانتخب 221 من أعضاء مجلس الشورى من الدورة الأولى، بينهم 103 محافظين و95 إصلاحياً ومعتدلاً، إضافة إلى 14 مستقلاً لا يعلنون عن توجه سياسي محدد، وفقاً لتعداد وكالة "فرانس برس".

وبما أن معظم المحافظين المتشددين خسروا في الدورة الأولى، فمن المرجح أن ينبثق عن هذه الانتخابات مجلس شورى يضم غالبية من النواب الإصلاحيين والمعتدلين مؤيدين للرئيس حسن روحاني ومن المحافظين المعتدلين والبراغماتيين.