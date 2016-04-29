مساعد روحاني: من يرفضون "فارسية الخليج أعداء البلد"

قال علي يونسي، مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، لشؤون القوميات والأقليات، والمعروف بآرائه القومية المتطرفة، إن "من يرفضون فارسية الخليج في الداخل هم أعداء البلد"، وذلك في ظل تكرار هتافات "الخليج عربي"، من قبل جماهير رياضية من عرب الأهواز وأتراك آذربيجان خلال مختلف المباريات، رداً على موجة العنصرية المعادية للعرب والأتراك في الإعلام الإيراني.

ووفقاً لوكالة "تسنيم"، كان يونسي وهو وزير استخبارات إيران الأسبق، يتحدث في مراسم ما يسمونه "يوم الخليج الفارسي" الذي تحييه إيران منذ سنوات، وقد ذم "كل إيراني يزور تسمية الخليج"، معتبراً أن "هؤلاء ليسوا بإيرانيين بالتأكيد، وإنهم أعداء البلد"، على حد قوله.

وشدد يونسي على "هوية إيران الفارسية" ووصف من يطلقون تسمية الخليج العربي بأنهم "متطرفون معادون للوحدة الوطنية" وقال "إنهم لا يطيقون سماع تسمية الخليج الفارسي".

وتابع مستشار الرئيس الإيراني بالقول: "هناك فئة داخل البلد تأخذ هذا المنحى ويتأثر بشعاراتها الأطفال ويرددونها". وأضاف: "إن الخليج الفارسي ليست مجرد تسمية، بل إنها هوية وتاريخ وثقافة الإيرانيين وشهادتهم"، معتبرا أن "الاهتمام بالمكونات الإيجابية للهوية الإيرانية من استراتيجيات نظام الجمهورية الإسلامية".

وأكد مساعد روحاني بأن "الفارسية ليست لغة فحسب، ولا هي بقومية، بل إنها الأمة، وليس هناك فرق بين فارس واللغة الفارسية".

يذكر أن يونسي لا يخفي نزعته الفارسية المتشددة المعادية للعرب، وقد أثارت تصريحاته في مارس 2015 جدلاً واسعاً واستياء عربياً وعراقياً عندما تحدث عن سيطرة إيران على العراق، وقال إن "بغداد أصبحت مركز الإمبراطورية الإيرانية الجديدة".

وفي تصريح آخر في ديسمبر الماضي، زعم يونسي أن "تحرك داعش جاء تلبية لنزعة العرب الرامية إلى التحكم في العالم الإسلامي والتخلص من شعورهم بالدونية تجاه الفرس والأتراك"، على حد قوله.

كما قال إن "الإيرانيين عندما قتلوا الخليفة الأمين، شقيق المأمون سحبوا السلطة من العرب إلى الأبد"، وادعى أن "تنظيم داعش يسعى لاستعادة الخلافة العربية وليس الإسلامية لذا يرتكب أي جريمة لتحقيق هذه الغاية".

ومنذ أن عين روحاني، يونسي لمنصب مساعد الرئيس لشؤون القوميات والأقليات، في عام 2013، يتساءل نشطاء القوميات غير الفارسية المضطهدة في إيران، إنه "كيف لمسؤول يحمل أفكاراً وآراء عنصرية وحاقدة يعلن عنها بين الفينة والأخرى، خاصة ضد العرب والأتراك وباقي القوميات غير الفارسية، أن يساعد في حل مشكلة القوميات التي تعاني من التفريس والتهميش والتمييز، فضلاً عن حملات العنصرية ضدهم في المناهج والمدارس والإعلام".