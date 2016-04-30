إيران.. فوز التحالف المؤيد لروحاني بانتخابات البرلمان

فاز تحالف الإصلاحيين والمعتدلين، الداعم للرئيس الإيراني حسن روحاني، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الجمعة في مواجهة المحافظين، وفق نتائج رسمية نشرتها وزارة الداخلية السبت.

وتم التنافس على 68 مقعداً، حيث فاز الإصلاحيون والمعتدلون على لائحة "الأمل" بـ38 منها مقابل 18 للمحافظين و12 للمستقلين. وبذلك، بات هؤلاء الكتلة الأكبر في البرلمان الذي يضم 290 مقعداً ولكن من دون إحراز الغالبية.

وكان 221 نائباً قد انتخبوا في الدورة الأولى، بينهم 103 محافظين، و95 إصلاحياً ومعتدلاً، إلى جانب 14 مستقلاً لم تحدد توجهاتهم السياسية بشكل واضح.

وبين الذين انتخبوا في الدورة الأولى 4 محافظين معتدلين يدعمهم الإصلاحيون، و5 ممثلين عن الأقليات الدينية (اليهود والأرمن والآشوريين والزردشتيين).

وألغي انتخاب نائبة إصلاحية في أصفهان (وسط)، حيث سيجرى اقتراع جزئي في موعد لم يحدد.

وانتخبت 3 نساء في هذه الدورة الثانية، و13 في الدورة الأولى. وسيضم مجلس الشورى الجديد بذلك 16 امرأة تنتمي 15 منهن إلى التيار الإصلاحي، مقابل 9 نساء محافظات في المجلس السابق الذي كان يهيمن عليه المحافظون ويشغلون 200 مقعد فيه.