عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية إيران

النظام الإيراني يجند الأطفال للقتال في سوريا

المصدر: دبي - قناة الحدث
رابط مختصر

يعمل النظام الإيراني على تجنيد أطفال استعدادا لزجهم في جبهات القتال في سوريا والعراق لتقديم الدعم لنظام بشار الأسد، بحسب تقرير بثته قناة "الحدث" الأحد.

وجاءت عملية تجنيد الأطفال ضمن برنامج دعائي بثته قنوات إيرانية رسمية يظهر أطفالا ينشدون أغنية من إنتاج الباسيج يستعدون فيها للذهاب للقتال في سوريا والعراق بأمر من المرشد الأعلى علي خامنئي.

دعوة النظام الإيراني لم تقتصر على الأطفال الإيرانيين فحسب، بل وصلت إلى الجاليات الأفغانية في إيران من خلال دعوت أفرادها إلى التطوع في ألوية الحرس الثوري للذهاب إلى سوريا، والانضمام إلى "لواء فاطميون" الأفغاني الذي يقاتل إلى جانب قوات الأسد بهدف حماية مقام السيد زينب والمقدسات، حسب ما يروج الإيرانيون.

وبثت القنوات الإيرانية الرسمية فيديو يظهر لقطات من مشاركة الحرس الثوري الإيراني في العمليات العسكرية الميدانية التي يشارك فيها في سوريا إلى جانب قوات الأسد ودعوة عناصره للشباب في إيران وأفغانستان للتطوع والالتحاق بصفوفه في سوريا.

كلمات دالّة

#إيران, #تجنيد, #سوريا, #الأطفال, #خامنئي, #لواء فاطميون

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر