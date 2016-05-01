النظام الإيراني يجند الأطفال للقتال في سوريا

يعمل النظام الإيراني على تجنيد أطفال استعدادا لزجهم في جبهات القتال في سوريا والعراق لتقديم الدعم لنظام بشار الأسد، بحسب تقرير بثته قناة "الحدث" الأحد.

وجاءت عملية تجنيد الأطفال ضمن برنامج دعائي بثته قنوات إيرانية رسمية يظهر أطفالا ينشدون أغنية من إنتاج الباسيج يستعدون فيها للذهاب للقتال في سوريا والعراق بأمر من المرشد الأعلى علي خامنئي.

دعوة النظام الإيراني لم تقتصر على الأطفال الإيرانيين فحسب، بل وصلت إلى الجاليات الأفغانية في إيران من خلال دعوت أفرادها إلى التطوع في ألوية الحرس الثوري للذهاب إلى سوريا، والانضمام إلى "لواء فاطميون" الأفغاني الذي يقاتل إلى جانب قوات الأسد بهدف حماية مقام السيد زينب والمقدسات، حسب ما يروج الإيرانيون.

وبثت القنوات الإيرانية الرسمية فيديو يظهر لقطات من مشاركة الحرس الثوري الإيراني في العمليات العسكرية الميدانية التي يشارك فيها في سوريا إلى جانب قوات الأسد ودعوة عناصره للشباب في إيران وأفغانستان للتطوع والالتحاق بصفوفه في سوريا.