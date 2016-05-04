إيران.. قتلى من الحرس الثوري في اشتباكات مع أكراد

قالت مواقع كردية إن عناصر من الحرس الثوري الإيراني قتلوا أثناء اشتباكات مع مجموعات كردية مسلحة، في ثلاث قرى بناحية "ربتي" التابعة لمدينة سردشت، بمحافظة كردستان غرب إيران.

وأفاد موقع "روجي كورد" الناطق بالفارسية أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في القرى الثلاث وهي همران وميوني وسارتكي، ونقلت عن شهود عيان أن طائرات الهليكوبتر تحلق في سماء المنطقة، مؤكدين إرسال قوة كبيرة إلى موقع المعارك فضلا عن إرسال 15 سيارة إسعاف.

وقال الموقع إن أنباء غير مؤكدة تفيد بمصرع 20 عنصراً من الحرس الثوري، بينهم 3 عملاء محليين، لكن موقع "سولدوز" المحلي أكد مقتل عنصرين من الحرس الثوري فقط.

ولم تتبن حتى الآن أية مجموعة كردية هذه العمليات، لكن ناشطين رجحوا أن عناصر "بيشمركة" تابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، هم من اشتبك مع الحرس الثوري.

يذكر أن قياديين في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أكدوا في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن الحزب أعلن استئناف العمل المسلح ضد الحكومة الإيرانية، بعد وقف دام حوالي 23 عاماً، وذلك خلال احتفال بمناسبة عيد النوروز في 20 مارس الماضي، أقامها في مقره بجبال قنديل الواقعة على الحدود الإيرانية - العراقية، داخل أراضي إقليم كردستان العراق.

ودعا مصطفى هجري، أمين عام الحزب الديمقراطي الكردستاني، في كلمة له وسط حشد من أعضاء ومقاتلي الحزب ومناصريه، الشباب الأكراد الإيرانيين إلى الانخراط في صفوف البيشمركة، وقال "في هذا العام سنوحد قتالا بين الجبال والمدن".

وكان كاوه جوانمرد، عضو اللجنة المركزية في الحزب، قال في مقابلة مع "العربية.نت"، إن خطوة الإعلان عن استئناف العمليات العسكرية جاءت بعد قرارات استراتيجية اتخذتها قيادة الحزب في إطار أهداف مرسومة وفقا للظروف الراهنة والتحليلات الجغرافية والديمغرافية".

وأضاف: "بالطبع هذه العمليات بدأت منذ عام على شكل عمليات كر وفر، لكن الآن ستكون هناك عمليات أضخم وبانسجام أكبر تنذر ببدء مرحلة جديدة من الأنشطة".

وتصاعدت المواجهات المسلحة خلال السنوات الأخيرة بين الحرس الثوري وحرس الحدود الإيرانيين من جهة، والمجموعات المسلحة من الأحزاب الكردية من بينها حزب الحياة الحرة "بيجاك" وحزب كومله، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة أخرى، وكلها أحزاب معارضة للنظام الإيراني تطالب بالحقوق القومية لأكراد إيران وإنهاء الاضطهاد والتمييز العرقي والديني ضدهم.

وحزب الديمقراطي الكردستاني عضو مؤسس في مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية المكون من 14 تنظيماً لمختلف الشعوب في إيران وهو الحزب الأم لكافة الاحزاب الكردية في العالم حيث تأسس في عام 1946 وشكل أول جمهورية داخلية في إيران عرفت باسم جمهورية مهآباد بقيادة قاضي محمد.