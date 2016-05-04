قرار أميركي يستخدم عبارة "الخليج العربي".. وإيران تحتج

احتجت إيران رسميا على استخدام عبارة "الخليج العربي" في مشروع قرار طُرح في الكونغرس الأميركي يطالب حكومة واشنطن بالتصرف لإيقاف نشاطات إيران في مياه الخليج.

وحسب وكالة "إرنا" الحكومية، سلمت وزارة الخارجية الإيرانية سفارة سويسرا في طهران، كونها حافظة المصالح الأميركية في إيران، مذكرة احتجاج، أدانت فيها ما وصفته بـ"لهجة التدخل الأميركي في إيران" و"استعمال اسم مزور" للخليج، حيث تستخدم إيران مصطلح "الخليج الفارسي" لتسمية الخليج العربي.

وأکدت مذكرة الاحتجاج أن إيران سوف تعمل "ما هو ضروري للحفاظ على السلام والاستقرار" في الخليج، حسب وصف وزارة الخارجية الإيرانية.

تأتي الخطوة الإيرانية تزامنا مع تضافر الجهود الإقليمية والعربية للحد من التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، خاصة العربية منها. وقد أدانت عدة قرارات صدرت من منظمات إقليمية، منها مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة ودعمها للمنظمات الإرهابية.

وجاءت خطوة الخارجية الإيرانية احتجاجا على مشروع قرار طرحه النائب الجمهوري ورئيس اللجنة الفرعية للقدرات البحرية والدفاعية في مجلس النواب الأميركي رندي فوربس، إذ أكد على تسمية "الخليج العربي" في مشروعه.

ويطالب مشروع القرار حكومة واشنطن بالتصدي "لتصرفات إيران في الخليج العربي"، ويؤكد أن إيران تهدد الأمن البحري بمناوراتها في مياه الخليج.

وقد هددت إيران أيضا بإغلاق مضيق "هرمز" أمام السفن الأميركية، وذلك على لسان نائب قائد الحرس الثوري حسين سلامي، والذي قال إن "إيران لن تسمح بعبور السفن التي تهدد أمنها من هذا المضيق"، في معرض تعليقه على مشروع قرار جديد للكونغرس الأميركي يستهدف فرض عقوبات جديدة على برنامج إيران الصاروخي، عقب استمرار طهران بإجراء اختبارات على صواريخ باليستية تحمل رؤوساً نووية، ما يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إيران.