إيران تستدعي القائم بالأعمال الكويتي بسبب الأهواز

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين القائم بالأعمال الكويتي في طهران، للاحتجاج على ندوة حول قضية عرب الأهواز، في الكويت العاصمة، يوم الثلاثاء الماضي، شاركت فيها شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية كويتية وخليجية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن طهران احتجت على تنظيم هذه الندوة في الكويت لوجود من وصفتهم بـ"أعداء الثورة الإسلامية الإيرانية" و"عملاء للقوى الأجنبية"، وهي التهم التي تصف بها طهران دوما معارضيها سواء من الأهوازيين أو التيارات السياسية الأخرى.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في دائرة الدبلوماسية بالخارجية الإيرانية بأنه أبلغ القائم بالأعمال الكويتي "احتجاج إيران الشديد على الكويت لإقامة هذه الندوة".

وجاء رد الفعل الإيراني بعد أسبوع من إقامة ندوة في الكويت تناولت تطورات القضية الأهوازية تحت عنوان "أحواز العرب في كويت العرب" حضرها ناشطون من "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، وشاركت فيها شخصيات من الكويت ودول عربية أخرى.