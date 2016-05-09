برلماني إيراني يؤكد أسر المعارضة السورية جنودا إيرانيين

قال عضو بارز بالبرلمان الإيراني اليوم الاثنين إن المعارضة السورية المسلحة أسرت ما يصل إلى 6 جنود إيرانيين وذلك بعد يومين من تأكيد الحرس الثوري وقوع خسائر في معركة قرب حلب.

وتساند إيران وروسيا رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية الدائرة منذ خمس سنوات بينما تدعم معظم دول العالم فصائل عديدة من المعارضة السورية.

وسيطر المعارضون يوم الجمعة على قرية خان طومان على بعد نحو 15 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من حلب وقتلوا عددا من الجنود الإيرانيين ليكبدوا طهران إحدى أحد أكبر خسائرها في سوريا.

ونقلت وكالة ميزان الإخبارية على الإنترنت عن إسماعيل كوثري رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الإيراني قوله "وفقا لأحدث الأرقام قتل 13 وإصابة 18 وأسر خمسة أو ستة".

كانت تلك المرة الأولى التي تؤكد فيها إيران أسر أي من مقاتليها في سوريا. وفي ديسمبر كانون الأول الماضي قال مقاتلون معارضون في خان طومان إنهم أسروا إيرانيين اثنين لكن طهران لم تؤكد ذلك.

وشن تحالف جيش الفتح أحدث هجوم على خان طومان. ونشر جيش الفتح وجماعات تابعة له مقاطع فيديو وصورا على مواقع التواصل الاجتماعي لما بدت أنها جثث مقاتلين إيرانيين أو مقاتلين شيعة آخرين سقطوا في خان طومان.

وتوسطت الولايات المتحدة وروسيا قبل أيام في وقف لإطلاق نار في حلب- كبرى المدن السورية قبل الحرب- والتي شهدت بعضا من أعنف المعارك في الحرب. وتقول إيران إن الهدنة استغلت لمساعدة المعارضة المسلحة على إعادة تجميع صفوفها وشن هجمات.

وأطلق الجيش السوري الحر في 2013 سراح نحو 50 إيرانيا مقابل الإفراج عن أكثر من ألفي سجين لدى القوات الحكومية في اتفاق توسطت فيه تركيا وقطر.

وفي ذلك الوقت نفت إيران أي مشاركة عسكرية في سوريا وقالت إن السجناء الإيرانيين كانوا من الزوار الشيعة.