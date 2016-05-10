إيرانيون يلتقطون صورا تذكارية أمام حطام سوريا

بعد انتشار صور لإعلاميي نظام الأسد "يرقصون فوق الجثث والدم" ويأخذون صور سيلفي تظهر القتلى وراءهم تماماً، كما فعلت مذيعة التلفزيون السوري كنانة علوش، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، مجموعة صور لمواطنين يلتقطون صوراً تذكارية أمام بوستر كبير يصور حطام مدن في سوريا، وذلك على هامش معرض الكتاب الدولي في طهران، أمس الاثنين.

ويظهر في الصور، التي انتشرت بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إيرانيون من مختلف الأعمار والأجناس يرتدون تجهيزات عسكرية كالخوذة وجعبة الذخيرة وبعضهم يمسك بيده قنبلة يدوية، ليلتقطوا الصور أمام "مآسي سوريا وشوارعها المسواة بالأرض لاسيما في حلب".

في المقابل، عبر ناشطون إيرانيون معارضون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ "صور التباهي فوق حطام وآلام الشعب السوري الذي يقتل على مدى خمس سنوات على يد نظامي دمشق وطهران وحليفتهما موسكو".

"اعتذار من سوريا"

وعلق آخرون على الصور على صفحة "‎برای سوریه Sorry Syria‎ ‎#" وهي صفحة بالفارسية متعاطفة مع الثورة السورية، عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، معبرين عن أسفهم وغضبهم لالتقاط هذه الصور التي تظهر مدى تورط النظام الإيراني في الجرائم والقتل في سوريا، على حد تعبيرهم.

وتزامن انتشار هذه الصور مع خبر المقتلة الكبرى التي تعرضت لها قوات الحرس الثوري الإيراني في ريف حلب، شمال سوريا، حيث قتل وجرح العشرات من العسكريين الايرانيين بمعرك "خان طومان" التي سيطرت عليها فصائل معارضة متشددة، يوم الجمعة الماضي.



