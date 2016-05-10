لاريجاني: أميركا وأوروبا ترسل السلاح للإرهابيين بسوريا

اتهم رئيس مجلس الشوري الإيراني (البرلمان) علي لاريجاني، أوروبا بأنها أرسلت سفينة تحمل أسلحة إلى الإرهابيين في سوريا"، وذلك في سياق تعليق على مقتل وجرح عشرات العسكريين الإيرانيين بمعارك خان طومان في ريف حلب، شمال سوريا، الجمعة الماضي.

ووفقاً لوكالة "تسنيم"، كان لاريجاني يتحدث خلال الجلسة العلنية للبرلمان الثلاثاء، وقال إن "الغربيين والأميركيين الذين ضاقوا ذرعا من الإرهابیین مثل جبهة النصرة وعصابة داعش الإجرامیة یرسلون الأسلحة إلى هؤلاء المجرمین لاستخدامها ضد سوریا ولكن علیهم أن یعلموا جیدا أن هذه الأسلحة سوف تعود في المستقبل ضدهم، حیث إن السنة الإلهیة تقتضي الرد علی الظالمین في هذه الدنیا قبل الآخرة".

وشدد لاريجاني على أن من وصفهم بـ "المدافعين عن أهل البيت" ويقصد القوات الإيرانية في سوريا يعتبرون قتالهم "واجبا شرعيا".

وقال رئيس البرلمان الإيراني إن "الذین خططوا لوقف إطلاق النار أرسلوا الاسلحة إلی هذا البلد للضغط علی سوریا أثناء المفاوضات للحصول علی المزید من الامتیازات"، هذا بالرغم من أن روسيا حليفة طهران الرئيسية في الحرب السورية تعتبر أحد الأطراف الأساسية لتثبيت الهدنة في سوريا.

يذكر أن مقتل أكثر من 80 عسكريا من قوات إيران وحلفائها في خان طومان، منهم 17 ضابطا وجنديا من الحرس الثوري بينهم الجنرال شفيع شفيعي، أحد أبرز مساعدي قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، وجرح 21 آخرين، أثار جدلا واسعا داخل إيران وخلافات بين الإصلاحيين والمحافظين.

وبينما تضغط حكومة روحاني باتجاه الانسحاب من سوريا والموافقة على القرار الدولي برحيل بشار الأسد، يستمر تدخل الحرس الثوري ووحدات من الجيش بأوامر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في سوريا لأنهم يعتبرون سقوط دمشق أنه يشكل تهديدا مباشرا لوجود النظام الإيراني برمته، كما صرح العديد من قادة النظام في طهران أخيرا.