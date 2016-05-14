إيران: أرسلنا 100 ضابط مستشار إلى سوريا والعراق

أعلنت إيران عن إرسال 100 ضابط بصفة مستشار من الحرس الثوري إلى سوريا والعراق، لدعم حكومتي دمشق وبغداد الحليفتين لها، في إطار ما قالت إنه من أجل "دعم محور المقاومة".

وقال العميد مرتضى صفاري، قائد كلية "الامام الحسين" العسكرية، التابعة للحرس الثوري الإيراني، إنه "في إطار الدعم الاستشاري الذي تقدمه إيران إلى كل من العراق وسوريا، تم إرسال 100 مستشار عسكري من هذه الكلية إلى هذين البلدين، وذلك في مهمة استشارية تدريبية قيادية"، حسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم".

وأکد صفاري أن "طهران أرسلت أعداداً مشابهة من هؤلاء المستشارین في مهمة تستمر لمدة شهرین إلى 3 أشهر في کلا البلدین خلال العام الماضي".

وأشار هذا المسؤول العسكري إلى مقتل وجرح العديد من هؤلاء الضباط وعودة بعضهم إلى إيران، وكذلك "بقاء عدد آخر منهم في مكان مهمتهم نظراً لحاجة جبهة المقاومة لهم"، على حد تعبيره.

يذكر أن القادة العسكريين الإيرانيين يزعمون أن تدخلهم العسكري في سوريا والعراق له "صفة استشارية"، بينما يؤكد المسؤولون السياسيون أنه لولا قتال قوات الحرس الثوري والجيش الإيراني على الأرض في سوريا، لسقط نظام بشار الأسد، منذ خمس سنوات.

كما تؤكد هذه الحقيقة سقوط العدد الهائل من القتلى، سواء من الحرس الثوري أو الوحدات الخاصة من الجيش الإيراني، والتي أعلنت طهران عن مقتل 1200 منهم لحد الآن، والتي تدل على أن القوات الإيرانية تقاتل بالخطوط الأمامية في سوريا ضد المعارضة للحيلولة دون سقوط حليفها بشار الأسد.