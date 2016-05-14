إيران.. تفاقم الخلافات بين الرئيس والمرشد

كشفت مصادر إيرانية مطلعة عن ازدياد الخلافات بين المرشد الأعلى، علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني، أخيراً بعد منع مسؤولين في مكتب الرئاسة حضور جلسات الحكومة، وفق ما نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وذكرت المصادر أن تفاقم الخلاف بين خامنئي وروحاني والتلاسن غير المباشر بينهما عبر الخطابات جاء نتيجة إصرار خامنئي على التدخل المباشر في شؤون هيئة الرئاسة.

من جهتها، قالت مواقع إعلامية مقربة من الإصلاحيين إن خامنئي منع حضور مدير مكتب روحاني، محمد نهاونديان، ورئيس دائرة العلاقات العامة في الحكومة، حسين فريدون، وشقيق روحاني، جلسات الحكومة.

وبحسب المصادر فإن خامنئي رفض محاولات التهدئة من جانب روحاني بتمسكه بموقفه تجاه التدخل المباشر في شؤون الحكومة.

وأشارت المصادر، بحسب الشرق الأوسط، إلى أن خامنئي وضع روحاني أمام خيارين إما حضور نهاونديان وفريدون اجتماعات الحكومة أو اختيار علاقات جيدة بينهما.