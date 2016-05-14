واشنطن تدعو طهران للإفراج عن 7 من قادة الطائفة البهائية

دعت واشنطن، السبت، طهران إلى إطلاق سراح سبعة من قادة الأقلية البهائية سجنوا منذ ثماني سنوات تحديدا، وطلبت من إيران الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي في بيان إن "الحكومة الإيرانية أوقفت قبل ثماني سنوات سبعة من قادة الطائفة البهائية في إيران". وأضاف "لقد دينوا بتهمة التجسس وشتم الديانة وبالدعاية ضد إيران، وحكم عليهم بالسجن 20 عاما".

وتابع أن الخارجية الأميركية تضم صوتها إلى صوت المجتمع الدولي "للتنديد بسجنهم"، وتدعو طهران إلى "الإفراج الفوري عنهم وعن سائر سجناء الرأي في إيران".

وقال أيضا "ندعو السلطات الإيرانية إلى تحديث تشريعاتها لتكون منسجمة مع التزاماتها الدولية، وضمان حرية التعبير والعبادة والرأي والتجمع لجميع المواطنين".

ولا تقيم إيران علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة منذ العام 1980. وحصل تقارب خجول بينهما في إطار المفاوضات النووية التي أتاحت التوصل إلى اتفاق تاريخي بين إيران والقوى الكبرى في تموز/يوليو 2015 دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير، وسمح برفع جزء كبير من العقوبات الدولية المفروضة على إيران. ورغم ذلك بقيت العلاقات بين طهران وواشنطن متوترة.