هل تخطط إيران لهجوم الكتروني على شبكات مصرفية بأميركا؟

كشفت مصادر مطلعة من داخل إيران، في اتصال مع "العربية.نت"، عن نية "جهاز الحرب الإلكترونية" التابع لاستخبارات الحرس الثوري شن هجمات واسعة على شبكات مصارف عالمية منها "سويفت" وشبكات مالية وبنوك أميركية أخرى، وذلك بأوامر مباشرة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وقالت المصادر إن قيادة "الحرب الالكترونية" في استخبارات الحرس الثوري تلقت تعليمات مباشرة من المرشد الأعلى بتنفيذ هذه الخطة منذ أن أعلنت محكمة فدرالية أميركية الشهر الماضي مصادرة ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة وتسليمها كتعويض لذوي ضحايا التفجيرات الإرهابية التي تورطت طهران فيها.

ويهدف الهجوم إلى اختراق شبكات مصرفية أميركية والاستحواذ على مبالغ في تلك البنوك وتحويلها لحسابات إيرانية عن طريق الصين أو كوريا الشمالية.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، لـ"العربية.نت"، إن خامنئي اجتمع الشهر الماضي بقيادات استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات لبحث موضوع مصادرة ملياري دولار من أموال إيران في أميركا، وقال لهم :"يجب أن تلقنوا أميركيين درسا، وأن تردوا عليهم بنفس المستوى الذي يهاجموننا به".

وبحسب المصدر، باشرت كلا من استخبارات الحرس والقسم الفني بوزارة الاستخبارات، بالإعداد لمشروع الهجوم على شبكة "سويفت" العالمية للتحويلات المالية، والبنوك والشبكات المصرفية الأميركية.

يذكر أن الحكومة الأميركية أعلنت في آذار/مارس الماضي أن سبعة قراصنة يعملون لصالح الحكومة الإيرانية قاموا بحملة منسقة من الهجمات الإلكترونية على ما لا يقل عن 46 مؤسسة مالية وشركات كبرى في القطاع المالي في نيويورك في الفترة من عام 2011 حتى 2013.

وقالت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش، في مؤتمر صحفي، إن الإيرانيين السبعة تسببوا في خسائر تقدر بعشرات الملايين من الدولارات. وأضافت أن هذا الهجوم الإلكتروني كان من الممكن أن يشكل خطرا واضحا على الأميركيين.

من جهته، قال المصدر الإيراني المطلع لـ"العربية.نت" إن جهاز "الحرب الإلكترونية"، التابع لاستخبارات الحرس الثوري، نقل خبراته الى مجموعة من ميليشيا "حزب الله" اللبناني، حيث قام عناصر الحزب بدورهم بنقل تلك الخبرات الى كويا الشمالية مقابل المال والسلاح.

وبحسب "بي. إيه. إى"BAE Systems ، وهي شركة متعددة الجنسيات مختصة في الصناعات الجوية والدفاعية مقرها في لندن، فإن حزب الله اللبناني أجرى صفقات كبرى مع كوريا الشمالية، وأن عملية القرصنة الأخيرة وسرقة 10 ملايين من شبكة "سويفت" نفذتها كوريا الشمالية بالمعلومات والخبرات التي نقل إليهم حزب الله من الاستخبارات الإيرانية.