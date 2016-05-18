إيران.. اعتقال ناشطة أهوازية بمجال البيئة

أفاد ناشطون أهوازيون أن الاستخبارات الإيرانية اعتقلت زكية نيسي، البالغة من العمر 26 عاماً، الناشطة بمجال البيئة، صباح الثلاثاء بعد مداهمة منزل أهلها الواقع في حي "كيان شهر" بمدينة الأهواز، دون حكم قضائي.

وبحسب المعلومات الواردة، قام عناصر الأمن بمصادرة جميع كتب وأجهزة الكمبيوتر والجوال الخاصة بالناشطة واقتادوها إلى مركز الاستخبارات التابع لوزارة الأمن الإيرانية في حي الأمنية، بمدينة الأهواز.

ولم يعرف أسباب اعتقال هذه الناشطة العربية أو مكان احتجازها أو التهم الموجهة إليها، غير أنها عرفت بنشاطها في مجال حماية البيئة منذ أن تخرجت في الجامعة كمهندسة زراعية.

وتكهن ناشطون أن يكون اعتقال زكية نيسي، على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات السلمية التي نظمها المواطنون الأهوازيون ضد مشاريع نقل مياه نهر كارون إلى المحافظات الإيرانية الوسطى، وكذلك الكارثة البيئية الناتجة عن إهمال السلطات لإيجاد حل للتلوث الناتج عن التصحر ومخلفات البتروكيماويات والمنشآت النفطية التي تملأ الإقليم.

وتخشى السلطات الإيرانية أن تتحول الاحتجاجات المدنية إلى مطالب سياسية، ولذلك تواجه الناشطين العرب في إقليم الأهواز بسياسة الترهيب من خلال الاعتقالات وأحكام السجن وحملات القمع.