المالديف تقطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران

أعلنت المالديف، الثلاثاء، قطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران، على خلفية ما وصفته بـ"الدور الضار الذي تقوم به طهران في السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي".

وقالت وزارة خارجية المالديف في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الثلاثاء إن "حكومة المالديف تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران"، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن "إيران تلعب دوراً ضاراً في السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي".

تأتي خطوة المالديف في ظل توتر تشهده العلاقات الخليجية الإيرانية، في أعقاب إعلان الرياض قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة، في طهران، وقنصليتها في مدينة "مشهد" شمال إيران، وإضرام النار فيهما.

واتخذت كل من البحرين، والإمارات، والكويت، وقطر، إجراءات دبلوماسية تضامنية مع السعودية، حيث أعلنت الإمارات تخفيض التمثيل الدبلوماسي لها في إيران، إلى مستوى قائم بالأعمال، وتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الدولة.

وقد استدعت الخارجية الكويتية، سفيرها في إيران، وسلمت سفير إيران لديها مذكرة احتجاج خطية، وأعلنت الخارجية القطرية، استدعاء سفيرها في طهران، وقامت بتسليم السفارة الإيرانية لدى الدوحة، مذكرة احتجاج.

أما البحرين، فقررت "قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران"، وقالت إنها "تطلب من جميع أعضاء بعثتها مغادرة المملكة خلال 48 ساعة"، كما قررت "إغلاق بعثتها الدبلوماسية لدى إيران وسحب جميع أعضاء بعثتها".