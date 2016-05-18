صحيفة ألمانية: رحلات إيرانية منتظمة لسوريا لنقل مقاتلين

في حلقة جديدة من حلقات التدخل في سوريا، كشف تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية عن قيام إحدى شركات الطيران الإيرانية بتنظيم رحلات بانتظام إلى سوريا لنقل مقاتلين وأسلحة للنظام.

الشركة الإيرانية هي شركة "ماهان إير" الخاصة التي يبلغ عدد طائراتها 54 وتنظم رحلات بانتظام إلى مدينتي ميونيخ ودوسلدوف الألمانيتين في ظل رفض ألماني وأوروبي لتطبيق العقوبات الأميركية ضد الشركة.

وهذه الشركة المفضلة لدى الحرس الثوري الإيراني، حيث تنقل عبر طائراتها وبشكل يومي منذ شهر أغسطس 2015 الأسلحة والذخيرة إلى جانب مقاتلين من العراق ولبنان وإيران إلى سوريا ليقاتلوا إلى جانب قوات النظام.

وبحسب صحيفة "بيلد" فإن رحلات شركة "ماهان إير" إلى سوريا تتم بشكل سري، ولا تظهر على خارطة وجهات الشركة بشكل رسمي لكن موقع "Flightradar24" الذي يتيح تعقب الرحلات عبر جهاز "الاستقبال والإرسال" الأساسي أظهر بيانات مختلفة عن التي تظهرها الشركة.

فقد أظهر أن خط سير الرحلات السرية إلى سوريا ينطلق من كل من طهران وعبدان.

وتكمن أهمية عبدان بوجود قاعدة جوية مهمة بها، كما أنها لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن مدينة البصرة العراقية، التي تعد معقلاً رئيسياً لجماعة "حزب الله" العراقية التي تقاتل في محيط مدينة حلب.

وبين تقرير الصحيفة أن طياري الرحلات السرية لديهم تعليمات فيما يبدو بإطفاء جهاز التعقب وتشغيله عند الوصول إلى مناطق لا يسبب ظهورهم فيها أي ضرر، الأمر الذي يمثل درجة عالية من الخطورة، إذ لا يستطيع المراقبون الجويون أو الطائرات الأخرى مشاهدتها.