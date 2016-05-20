مرجع إيراني كبير: خامنئي على تواصل دائم بالمهدي المنتظر

يقول المرجع الديني المقرب من السلطة الإيرانية إن مرشد النظام الإيراني علي خامنئي على تواصل دائم بالمهدي المنتظر، وهذا سر "نجاحه" على حد تعبيره.

وحسب موقع انتخاب إيراني، قال آية الله ناصر مكارم شيرازي في مؤتمر أقيم في مدينة قم "إن أحد أسباب نجاح المرشد هو تواصله الدائم مع إمام الزمان بمسجد جمكران".

"إمام الزمان" وصف يستخدمه الشيعة للتعبير عن "المهدي المنتظر" وهو غائب حسب معتقدهم وسوف يظهر في آخر الزمان.

ومسجد "جمكران" الذي يتحدث عنه المرجع الإيراني، هو مسجد في مدينة قم بني على أساس رؤيا أحد الأشخاص، ولكن النظام الإيراني زاد من الاهتمام به وأعطاه صفة مقدسة باعتباره مسجدا أمر ببنائه المهدي المنتظر.

وهذا ما أشار إليه المرجع المقرب من المرشد الإيراني حيث قال: "في السابق كان مسجد جمكران مسجدا صغيرا وكنا نفتح بابه الوحيد كي نصلي فيه، لكن اليوم يقصده الملايين من عشاق إمام الزمان".

ويصف النظام الإيراني المرشد "نائبا للمهدي المنتظر" ولهذا وحسب أيديولوجيته، يعتبر طاعة المرشد "واجبة"، كما طاعة "المهدي المنتظر" وهذا ما یشیر إلیه الدستور الإیراني، حيث يعتبر "ولاية المرشد مطلقة".

ومكارم شيرازي ليس أول شخص يتحدث عن تواصل خامنئي بالمهدي المنتظر، بل سبقه بعض رجال الدين ومنهم أبوالقاسم خزعلي الذي توفي العام الماضي.