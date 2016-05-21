إيران تطالب أميركا بأفعال ملموسة حول العقوبات

طالبت إيران، السبت، واشنطن بـ"أفعال ملموسة" لتشجيع المصارف والمؤسسات الغربية على العودة إلى إيران بعدما أصدرت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بيانا يصب في هذا الاتجاه.

وقال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحافي مع نظيره النيوزيلندي موراي ماكولي، إن هذا البيان "خطوة أولى، وعلى الولايات المتحدة القيام بخطوات ملموسة تتسم بمزيد من الجدية في هذا الاتجاه".

وقد شجعت البلدان الأربعة في بيان مشترك، المصارف والمؤسسات الخاصة على تطوير أنشطة تجارية قانونية في إيران بعد دخول الاتفاق النووي حيز التطبيق في يناير الماضي.

وأعلنت البلدان الأربعة الأعضاء في مجموعة 5+1 -مع الصين وروسيا- التي أجرت مفاوضات حول هذا الاتفاق التاريخي، "إننا لا نعترض النشاطات التجارية المسموح بها مع إيران".

وأضافت في البيان الذي انضم إليه الاتحاد الأوروبي: "كذلك لن نعترض الشركات الدولية أو المؤسسات المالية التي تتعامل مع إيران، طالما أنها تحترم كل القوانين المرعية الأجراء".

وفي أعقاب حظر استمر سنوات، تم تخفيف العقوبات الاقتصادية الغربية عن إيران جزئيا مقابل وضع برنامجها النووي تحت الإشراف الدولي.

لكن الولايات المتحدة تمكست بعقوبات أخرى تستهدف برنامج الصواريخ الباليستية في إيران ودعمها حركات مسلحة في الشرق الأوسط.

وترفض كبرى المصارف الأوروبية التي افتتحت مصارف في الأراضي الأميركية، التعامل مع إيران، معربة عن تخوفها من ملاحقات قضائية ودفع غرامات في الولايات المتحدة.