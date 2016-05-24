أميركا..السجن 3 سنوات لكندي بسبب انتهاك عقوبات ضد إيران

قالت وزارة العدل الأمريكية أمس الاثنين إن مواطنا يحمل الجنسيتين الكندية والإيرانية حكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن ثلاث سنوات بسبب انتهاك عقوبات أميركية ضد إيران.

وأضافت الوزارة قائلة في بيان صحفي أن علي رضا بارسا (45 عاما) والمقيم في كندا أقر بانه مذنب في محكمة جزئية امريكية في نيويورك في يناير كانون الثاني وصدر الحكم عليه يوم الجمعة الماضي.

وقال البيان "على مدى ست سنوات انتهك بارسا مرارا قوانين الرقابة على الصادرات وساعد كيانات إيرانية في الحصول على مكونات إلكترونية عالية التكنولوجيا لها استخدامات تجارية وعسكرية".