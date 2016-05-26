الكونغرس يرفض شراء الماء الثقيل من إيران

رفض مجلس النواب بالكونغرس الأميركي خلال جلسة تصويت مساء الأربعاء، شراء الماء الثقيل من إيران، بينما تحدث أعضاء في مجلس الشيوخ عن تعديل على "قانون العقوبات ضد إيران" سيقضي بتمديد الحظر ضد طهران بسبب برنامجها الصاروخي حتى عام 2031 إذا ما تمت المصادقة على مشروع التعديلات.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن 168 نائباً صوتوا ضد عملية شراء الماء الثقيل من طهران في مقابل 251 من الأصوات المؤيدة للقرار.

وجاءت المعارضة بعد طلب قدمه النائب رون دسانتينس، عن الحزب الجمهوري،‌ طالب خلاله بمنع الحكومة الأميركية من شراء الماء‌ الثقيل من إيران التي وافقت على خفض مخرونها من المياه الثقيلة بعد توقيعها على الاتفاق النووي الذي جرى توقيعه العالم الماضي مع دول مجموعة "5+1" وبعد ما أعلنت واشنطن الجمعة الماضي، أنها ستشتري 32 طناً من المخزون.

من جهة أخرى، كشف موقع "ذي هيل" الأميركي أن أعضاء بمجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، يربطون معركة بشأن العقوبات على إيران بمشروع قانون واسع النطاق متعلق بالسياسة الدفاعية للولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، أكدت السيناتور كيلي أيوتي، أنها مع 18 آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قدموا تعديلا لـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" من أجل توسيع العقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية والأشخاص الداعمين له.

وستتضمن التعديلات التي قدمها الجمهوريون تمديد "قانون العقوبات على إيران" الذي سينتهي نهاية العام الجاري حتى العام 2031.

وكانت أيوتي حذرت مطلع العام الجاري من أنها ستدفع باتجاه فرض عقوبات جديدة ضد إيران إذا لم تتخذ إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما موقفا أكثر حزما ضد سلسلة من التجارب الصاروخية الباليستية الإيرانية.

وفي نفس السياق، طالب السيناتور الجمهوري كوري جاردنر، إدارة أوباما بالوفاء بتعهدها المتعلق باستخدام الأدوات المتاحة لديها للرد على سلوك إيران السيئ".