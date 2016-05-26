بالفيديو.. شرطة إيران ترتكب مجزرة ضد لاجئين أفغان

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر إطلاق الشرطة الإيرانية النار عشوائيا وبشكل مكثف على شاحنة تقل لاجئين أفغان، بمحافظة كرمان، وسط ايران، مما أدى إلى مقتل 6 منهم وجرح 18 آخرين.

وبحسب مواقع إيرانية محلية، فقد وقع الحادث في السابع من مايو/أيار الجاري، حيث فتحت الشرطة النار على الشاحنة بعد رفض سائقها التوقف للتفتيش.

وقام شهود عيان بتصوير الحادثة للحظات قليلة بعد تعرض الشاحنة لإطلاق النار وانقلابها على الطريق السريع بين بلدتي "نوق" و"أنار"، وسط محافظة كرمان، المحاذية لإقليم بلوشستان الحدودي مع باكستان وأفغانستان.

ويلقى اللاجئون الأفغان الذين يأتون إلى إيران هربا من مناطق الحرب أو بحثا عن عمل، يلقون معاملة قاسية وغير إنسانية خاصة من قبل عناصر الأمن والشرطة الإيرانية.

وتمنع السلطات الكثير من اللاجئين الأفغان من العمل والإقامة أو حتى تسجيل أبنائهم في المدارس، بينما تجند الشيعة منهم للقتال في سوريا بصفوف الحرس الثوري، مقابل إغراءات مالية تصل إلى 700 دولار شهريا ومنحهم أوراق الإقامة.