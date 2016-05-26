خامنئي يستقبل عائلة بدر الدين

استقبل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، مساء أمس الأربعاء، عائلة مصطفى بدر الدين، وذلك بعد يوم من إقامة حفل تكريم لهذا القيادي في ميليشيات حزب الله اللبناني الذي قتل في سوريا، وذلك بحضور ابنه علي بدر الدين، وبمشاركة كبار القادة العسكريين ومسؤولي النظام الإيراني في طهران.

ونشرت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، صورتين إحداهما تظهر خامنئي وهو يهدي خاتما لعلي بدرالدين، وصورة أخرى مأخوذة عن نشرية "خط حزب الله" التابعة لمكتب المرشد الإيراني وتظهر لقاء أفراد عائلة بدر الدين بخامنئي.

وحضر اللقاء زوجة بدر الدين الملقبة أم "عدنان" وأولادها، وهي شقيقة عماد مغنية القائد العسكري لحزب الله الذي قتل بظروف غامضة مشابهة لظروف مقتل بدرالدين، بدمشق في عام 2008، إضافة إلى شقيق بدرالدين.

وبحسب نشرية "خط حزب الله"، فقد أثنى المرشد الإيراني على "بطولات" بدرالدين، وخاطب عائلته بالقول: "إن لبنان ببركة وجود حزب الله وعناصر المقاومة قد تحول إلى بلد نموذجي"، على حد تعبيره.

ويبدي قادة النظام الإيراني اهتماما كبيرا بعوائل قيادات حزب الله، خاصة ابن بدرالدين وقبله ابن عماد مغنية، في إطار خلق "كاريزما" قيادية منهما، وتجهيزهما وتدريبهما لاستلام مواقع مهمة في ميليشيات حزب الله اللبناني، وبالتالي في جبهات إيران الطائفية في سوريا والعراق واليمن وغيرها من البلدان التي يتدخل بها النظام الإيراني.