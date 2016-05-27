إيران.. مخزون اليورانيوم ضمن حدود الاتفاق النووي

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن مخزون إيران من اليورانيوم والماء الثقيل ظل ضمن الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الست العام الماضي.

ويمكن استخدام المكونين الكيماويين في برنامج للأسلحة النووية.

وفي مقابل تخفيف العقوبات عليها، التزمت إيران في يوليو الماضي بأن تبقي مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب عند أقل من 300 كلغ، وأن يكون مخزونها من الماء الثقيل، وهي منتج غير مشع أقل من 130 طناً مترياً.

وقالت الوكالة في تقريرها ربع السنوي بشأن إيران: "خلال فترة التقرير لم يكن لدى إيران سوى 130 طناً مترياً من الماء الثقيل، ولم يتجاوز مجمل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 300 كلغ".