سياسيون عراقيون ينددون بزيارة سليماني للفلوجة

نددت شخصيات سياسية في العراق اليوم السبت بزيارة الجنرال الإيراني قاسم سليماني لقوات الحشد الشعبي الشيعية، التي تقاتل إلى جانب الجيش العراقي لطرد مسلحي تنظيم داعش من مدينة الفلوجة.

وقال ثلاثة نواب في البرلمان عن محافظة الأنبار لرويترز: "إن زيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يمكن أن تذكي التوتر الطائفي وتلقي بظلال من الشك على تأكيدات بغداد بأن الهجوم هو عملية يقودها العراق لهزيمة داعش وليس لتصفية حسابات مع السنة".

والفلوجة التي تقع على بعد 50 كيلومترا غرب بغداد هي معقل لحركات مسلحة حاربت الاحتلال الأميركي للعراق.

وفي الأيام القليلة الماضية نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا قالت إنها لزيارة قام بها سليماني للفلوجة ولاجتماع عقده مع قادة الحشد الشعبي.