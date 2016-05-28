مجلس الشورى الإيراني الجديد يبدأ عمله

بدأ مجلس الشورى الإيراني الجديد السبت عمله في مراسم أكد فيها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في رسالة إلى النواب الجدد أن واجبهم هو مقاومة "مؤامرات" أعداء إيران.

وحضر مراسم افتتاح المجلس حوالى 265 نائباً (من أصل 290) وكبار المسؤولين في البلاد بينهم الرئيس حسن روحاني.

وأكد خامنئي في رسالته إلى النواب أن "الظروف التي تمر بها المنطقة وما يقوم به السلطويون من مغامرات دولية عرضت إيران لأوضاع أكثر تعقيداً".

وأضاف أن "المسؤولية الثورية (للنواب) تتمثل اليوم في جعل المجلس حصناً حصيناً أمام مؤامرات الأعداء وأطماع الاستكبار".

ويضم مجلس الشورى حالياً 290 عضواً لكن مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على كل الانتخابات في إيران، ألغى انتخاب نائبين بينما لقي نائب ثالث حتفه في حادث سير.

ويفترض أن يتم انتخاب رئيس ومكتب المجلس الأحد أو الاثنين.

وعندها سيعرف من يمتلك الأكثرية في المجلس، المحافظون أو الاصلاحيون المتحالفون مع المعتدلين أنصار الرئيس روحاني.

وقد حقق الاصلاحيون والمعتدلون تقدماً كبيراً وخصوصاً في طهران. وقد سمح هذا الاقتراع بإعادة توازن للقوى في مجلس كان يسيطر عليه المحافظون والمتشددون.

وسيكون موقف المستقلين حاسماً لترجيح الكفة لمصلحة هذا المعسكر أو ذاك.

والمحافظ علي لاريجاني الرئيس المنتهية ولايته للمجلس، والإصلاحي محمد رضا عارف مرشحان لرئاسة المجلس.

وقالت وسائل الإعلام إن لاريجاني الذي دعم الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة في يوليو 2015 يبدو الأوفر حظاً.