إيران.. الموت يهدد ناشطا كرديا مضربا عن الطعام

يهدد خطر الموث الناشط والصحفي الكردي الإيراني، محمد صديق كبودواند، وهو مؤسس "منظمة كردستان لحقوق الانسان"، المسجون بسجن "إيفين" بطهران،" والذي يمر الأحد 22 يوما من اضرابه عن الطعام، احتجاجا على تهم جديدة وجهتها محكمة في طهران ضده.

وأفاد موقع "روجي كورد"، الذي يغطي أخبار كردستان إيران، أن كبودواند، الذي نقل من السجن الى المستشفى منذ عدة أيام، يطالب باسقاط التهم الجديدة عنه واطلاق سراحه، خاصة وأنه قضى 10 سنوات في السجن بتهمة تشكيل منظمة كردستان لحقوق الانسان" التي اعتبرت السلطات أنها "غير قانونية".

وبحسب الموقع، فقد بدأ محمد صديق بحالة فقدان الوعي والاغماء اثر هبوط ضغط الدم ووصف الأطباء حالته بـ "الخطرة" وطالبوا أسرته بالتدخل لإنهاء اضرابه عن الطعام فور استيقاظه.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود " دانت في بيان لها التعامل غير الإنساني لسلطات سجن ايفين ضد كبودواند، ودعت المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الانسان في إيران، إلى طلب الإیضاحات الفوریة من النظام الإیرانی حول هذه الإجراءات القمعیة.

واعتقل كبوواند عام 2007، وقد حكمت عليه السلطات الايرانية بالسجن لمدة 11 عاما وذلك بتهم "تهديد الأمن القومي والدعاية ضد النظام"، من خلال "تشكيل منظمة حقوقية غير مرخصة".

وكان كبودوند فاز في 2009 بجائزة هيلمان-هاميت التي تمنحها منظمة " هيومن رايتس ووتش" لمراقبة حقوق الانسان، للكتّاب تقديراً لالتزامهم بحرية التعبير وشجاعتهم في وجه الاضطهاد السياسي.