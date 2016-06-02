وشم على ذراع ممثلة يثير جدلاً في إيران

أثارت ممثلة إيرانية شهيرة جدلاً في بلدها بعد نشر صور أظهرت وجود وشم على ذراعها يدل على أنها مناصرة لقضايا المرأة. وأدت الممثلة، وتدعى ترانه عليدوست، دوراً في فيلم المخرج أصغر فرهادي الذي فاز بجائزة أفضل سيناريو وأفضل ممثل لشهاب حسيني في الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي.

وفي مؤتمر صحافي عقد في طهران بحضور المخرج والممثل بعد عودتهم من كان، ظهرت صورة التقطت للممثلة وجود وشم على ذارعها يصور قبضة داخل رمز الأنثى.

وقالت بعض وسائل الإعلام إن الصورة مركبة، فيما ذهبت وسائل إعلام أخرى إلى اتهام الممثلة بأنها مناصرة للقضايا النسائية، وهي صفة مكروهة في نظر المحافظين الإيرانيين. كما ذهب البعض حتى إلى القول إن هذا الوشم يدل على أنها مؤيدة للإجهاض المحظور في إيران.

في المقابل، وضعت الممثلة حداً للجدل قائلة في تغريدة على موقع تويتر "حافظوا على هدوئكم، نعم أنا مناصرة للقضايا النسائية". وأضافت في تغريدة ثانية "المناصر للقضايا النسائية هو من يؤمن بالمساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين الجنسين، وما سوى ذلك أمور تخص حياتي الشخصية ولا يتوقعن أحد مني توضيحات حولها".

وانتشر دق الأوشام في إيران بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، رغم أن السلطات ترى فيه مؤشراً على انحطاط الأخلاق وعلى التأثر بالغرب.